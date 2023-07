Mãe de Leandro De Niro expõe causa da morte do filho; Robert De Niro se manifesta

Ator disse que está ‘profundamente angustiado’ com a partida do neto e pediu que sua família seja respeitada

Reprodução/Instagram/drenadeniro Leandro De Niro morreu aos 19 anos após uso de drogas com fentanil



Drena De Niro expôs nesta segunda-feira, 3, que a morte do seu filho, Leandro De Niro Rodriguez, aos 19 anos, está relacionada ao uso de drogas que foram misturadas com fentanil, um fármaco que é utilizado para sedação em cirurgias e também para tratar dores extremas. “Para a pessoa que vendeu para o Leo as drogas com fentanil que o tiraram de nós, espero que todos os dias você pense em mim e em minha família, você matou todos nós”, postou a filha mais velha de Robert De Niro no Instagram. Conforme divulgado pela People, o Departamento de Polícia de Nova York divulgou que Leandro foi encontrado inconsciente e declarado morto no local após as autoridades locais receberem um pedido de socorro na tarde de domingo, 2.

O ator Robert De Niro, que até então não havia se manifestado, quebrou o silêncio e comentou sobre a precoce partida do seu neto. “Estou profundamente angustiado com a morte de meu amado neto Leo. Agradecemos imensamente as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar sua perda”, declarou o astro de Hollywood em um comunicado divulgado pela Variety. A morte de Leandro foi comunicada por sua mãe em um comovente post nas redes sociais. Na ocasião, ela não comentou sobre a causa da morte: “Eu gostaria de estar com você agora. Eu queria estar com você. Não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe”.