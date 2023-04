MC Guimê quebra o silêncio e fala sobre processo judicial: ‘Sonho se tornou pesadelo’

Ex-BBB falou que gastou mais de R$ 1 milhão após ser surpreendido durante a compra de um imóvel no qual não se atentou aos detalhes do contrato; ele também esclareceu se de fato foi despejado

Reprodução/Instagram/mcguime MC Guimê fez um vídeo falado sobre o imóvel que adquiriu em 2015 e resultou em uma briga judicial



O cantor MC Guimê quebrou o silêncio e se posicionou sobre o caso imóvel que adquiriu em 2015 e se tornou motivo de uma briga judicial. O caso foi exposto quando ele estava confinado no “BBB 23”, reality no qual foi expulso acusado de importunação sexual. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na noite deste domingo, 23, ele definiu a compra do imóvel como “um sonho que se tornou um pesadelo”. “No final de 2015, eu resolvi comprar um imóvel. Com uma agenda cheia de shows e compromissos, não tinha tempo para ficar acompanhando todos os passos da negociação. Na época também, confiava essas tarefas a algumas pessoas que não fazem mais parte do meu ciclo de amizade e trabalho. Sendo assim, apenas confiando nessas pessoas, assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso podia me trazer, e trouxe”, afirmou.

Segundo Guimê, foi combinado de início que ele faria um pagamento para poder entrar no imóvel, ele o realizou, mas não teve acesso à casa. “Comecei a perceber que tinha algo de errado. Quando achei que as coisas seriam resolvidas, fui avisado sobre uma outra pessoa que era considerada proprietária legal da casa e que eu havia que pagá-la também com urgência porque senão eu perderia os bens e os valores que já tinha dado. Traduzindo, eu estava pagando a casa para uma pessoa achando que era o único dono, quando de surpresa me apareceu outro dono, que tinha provas que era dono”, declarou o funkeiro. Um novo acordo foi feito e, de acordo com Guimê, os novos pagamentos custaram a ele mais de R$ 1 milhão.

“Continuei cumprindo meus deveres para conseguir ter o imóvel ou pelo menos não perder tudo o que tinha investido, porque nesse meio tempo já estava perdendo bastante. E não falo só de finanças e bens materiais, mas também de tempo e paz.” O caso não se resolveu e foi parar na Justiça. “Infelizmente, em uma extensa briga judicial, as coisas foram piorando e só causando mais tormento, tristeza, arrependimento de ter entrado nessa”, afirmou o cantor, que também negou que foi despejado da casa. “Em 2021, decidi sair do imóvel para seguir uma nova vida em um novo lar enquanto o processo ia se resolvendo na Justiça. Vale lembrar que ninguém foi despejado e quando tiveram a decisão de tomada de posse do imóvel, já não havia ninguém morando mais lá”, concluiu o artista, que deixou claro que não pretende mais falar sobre esse assunto.