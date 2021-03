Mãe de Ludmilla diz que pai da cantora foi preso 8 vezes por roubar gestantes e idosos em saída de banco

Silvana Oliveira contou ainda que já teve que invadir a casa do ex para pegar comida para a filha

Reprodução/Instagram/silvanassoliveira/04.03.2021 Silvana Oliveira resolveu fazer um desabafo sobre o pai de Ludmilla



Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, decidiu rebater o pai da funkeira, Luiz Antônio da Silva, após ele dizer à imprensa que não podia ter contato com a filha e estava passando por dificuldades financeiras. Em diversos stories no Instagram, Silvana afirmou que Luiz vem contando inúmeras mentiras desde que parou de receber uma pensão da filha. “Como você mente descaradamente. Você fala que pegou dois anos de cadeia, quando na verdade você foi preso oito vezes, cometendo oito delitos, que foram assaltando em saidinha de banco [abordando] gestantes e idosos”, começou dizendo a mãe de Ludmilla. Nos vídeos, ela contou que conheceu Luiz aos 14 anos em um baile que foi acompanhada da mãe: “Eu morava dentro de uma comunidade e minha mãe não gostava de me deixar solta na favela, então ela ia para os bailes dela e me levava”.

Aos 17 anos, Silvana saiu de casa e explicou que se aproximou de Luiz porque naquela época os pais só deixavam uma menina sair se fosse com um namorado. “Quando você foi preso pela segunda vez, que para mim foi a primeira, eu não te abandonei, continuei te visitando. Quando você foi preso a Ludmilla tinha um mês e 13 dias, fiquei te visitando, só que sua conversa era sempre a mesma, que ia sair de lá [da cadeia] e ia continuar fazendo as mesmas coisas. Eu era nova, mas já tinha minha cabeça no lugar, meti o pé.” A mãe da cantora deixou claro que não usufruiu do dinheiro que Luiz conseguia roubando e que não recebia ajuda financeira dele: “A única festa da minha filha que você ajudou foi a de três aninhos de idade, mesmo assim você saiu devendo os garçons e a fritadeira e minha mãe que teve que pagar”.

Silvana também contou que passou necessidade e precisou invadir a casa de Luiz pelo buraco do ar-condicionado para pegar comida para a filha. “Ludmilla tem um bom coração e sempre gostou dessa porr* desse homem. Por mim, ela nunca mais procurava esse homem. Ele fez muito mal para mim e para a minha filha”, enfatizou. Quando saiu da prisão pela sétima vez, o pai de Ludmilla teve a ajuda da filha, que já fazia sucesso como MC Beyoncé. Segundo Silvana, a artista alugou uma quitinete, mobiliou e dava R$ 400 por semana para ele escondido da mãe, mas ele voltou a roubar. Há uns cinco meses, a cantora decidiu parar de dar os R$ 1,6 mil mensais para o pai porque ele começou a dizer que estava passando fome. A mãe de Ludmilla contou ainda que, desde então, ele passou a ameaçá-la e começou a dizer na mídia que sente falta da filha.