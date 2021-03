Marisa Orth relembra passagem pelo ‘BBB’: ‘A Globo insistiu, eu não queria fazer’

Atriz dividiu a apresentação do reality show com Pedro Bial na primeira edição

Reprodução/Instagram/marisaorth/04.03.2021 Marisa Orth apresentou a primeira edição do 'BBB' junto com Pedro Bial



Muita gente não lembra, mas a atriz Marisa Orth foi a primeira apresentadora do “Big Brother Brasil”. A ideia inicial era ter uma dupla de apresentadores e a artista foi escolhida pela Globo para dividir a apresentação do reality com Pedro Bial. Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, Marisa disse que foi praticamente obrigada pela Globo a participar do projeto e, mesmo tento uma passagem um tanto quanto desastrosa pelo programa que estreou no Brasil em 2000, ela afirmou que sente orgulho de ter participado. “A Endemol [produtora detentora dos diretos autorais do reality] tem lá no arquivo secreto: ‘Apresentadora eliminada antes do primeiro concorrente’. Deve ter tido umas duas ou três no planeta”, falou a atriz aos risos.

Marisa explicou que quando soube que apresentaria o “BBB” com Pedro Bial já sentiu que não daria certo. “A Globo insistiu que eu tinha que fazer, eu não queria fazer. O que é o pior é que eles queriam dupla e eu falei que dupla era perigosíssimo”, comentou a artista que imaginou que ela reforçaria a formalidade de Bial e ele a informalidade dela. “Era uma dupla difícil de encaixar em um programa novo e ao vivo.” A interprete de Magda em “Sai de Baixo” contou que a emissora insistiu e ela acabou aceitando porque pensou no salário. “Apresentador sempre ganha muito mais do que o ator”, falou a artista.

Outra questão levantada por Marisa é que ela ficava incomodada ao ver os participantes no confinamento. “Eu tinha vontade de ir de noite lá e soltar eles. Eu tinha muita aflição, parecia um monte de bicho em cativeiro.” Um dos momentos cruciais para a saída da atriz da apresentação do programa foi quando ela trocou o nome do líder pelo nome do brother que seria indicado ao paredão e as pessoas acharam que era algo combinado.