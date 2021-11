Mãe de Marília Mendonça discursa em culto feito para a filha: ‘É dor demais’

Ruth Moreira enfatizou que além da filha, perdeu seu irmão e o produtor, que considerava quase um filho

Reprodução/Instagram/ruthmoreira67/12.11.2021 Ruth Moreira falou que a casa está triste sem Marília Mendonça



Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, fez um discurso no culto que foi realizado para artista na última quinta-feira, 11, na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia. A celebração foi restrita a familiares e amigos da artista e do seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho. Ambos morreram na última sexta-feira, 5, após o avião em que eles estavam cair em Caratinga, Minas Gerais. A mãe da sertaneja subiu no altar e fez um discurso falando como está se sentindo. “É grande a perda, é dor demais, perdi meu irmão, perdi minha filha e o produtor [Henrique Ribeiro], que era quase um filho para mim, mas Deus tem me fortalecido. O que a Marília queria mesmo era que a gente viesse alegrar o nome de Deus e agradecer”, afirmou Ruth. “Quero agradecer pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo, pelo legado que ela deixou aqui, uma boa filha, uma boa mãe. Só tenho a agradecer pelo legado dela e por tudo o que ela fez por mim.”

A mãe de Marília também falou como está o clima na sua casa após a morte da filha. “Todo mundo sabe da alegria dela, lá em casa ficou uma tristeza porque era ela que alegrava. Ela falava alto, ela ria alto, tudo dela era muito intenso. Ela também amava demais, era exagerada em tudo”, enfatizou. O velório também contou com a participação do cantor Murilo Huff, ex-namorado da cantora, mas Léo, filho dos artistas, não foi levado à igreja. A dupla Henrique e Juliano estava presente, assim como as irmãs Maiara e Maraisa, que cantaram no culto em homenagem à amiga. Também foi realizada na última quinta uma missa de sétimo dia em Goiás para o produtor da cantora. O sepultamento dele aconteceu em Salvador, mas a celebração foi realizada em Goiânia, pois o Henrique morou por muitos anos na região.