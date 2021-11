Maraisa diz que vive ‘pesadelo’ após morte de Marília Mendonça: ‘Não aguento mais’

Cantora fez um desabafo e também anunciou que ela e a irmã vão retornar aos palcos este mês

Reprodução/Instagram/maraisa Maraisa fez mais um desabafo após morte de Marília Mendonça



A cantora Maraisa, dupla de Maiara, fez um novo desabado após a morte da cantora Marília Mendonça, que foi vítima de um acidente aéreo na última sexta-feira, 5. A artista deixou claro que sua ficha ainda não caiu. “Mais uma noite que eu vou dormir pedindo para acordar e tudo ser apenas um ‘pesadelo’, não aguento mais esse looping”, escreveu a sertaneja na noite de quarta-feira, 10. Maraisa também anunciou nas redes sociais que ela e a irmã irão retornar aos palcos ainda este mês. “A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre. Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa rainha será lembrada da melhor maneira possível”, declarou a cantora.

A dupla Maiara e Maraisa era amiga próxima de Marília. As artistas estavam juntas no projeto “Patroas” e planejavam fazer uma turnê em 2022. Durante a pandemia, as amigas fizeram lives juntas e também lançaram músicas em parceria. Desde que a dona do hit Infiel morreu na trágica queda de avião, Maraisa tem usado as redes sociais para fazer desabafos. “O que mais quero, Senhor, Tua presença em meu viver para continuar a caminhada. Enche-me de ânimo, preenche meu ser”, escreveu a cantora em um post. “Em tudo que eu fizer a partir de agora, eu terei força e renascerei a cada dia, para provar ainda mais o quanto eu te amo e mostrar que é tudo por você! Tenha certeza de que ninguém nessa Terra, irá lutar como eu para honrar o seu nome e preservar tudo o que você conquistou”, acrescentou em outro.

