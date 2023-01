Murilo Huff desabafa e fala sobre Marília Mendonça: ‘Vou sentir saudade para o resto da minha vida’

Cantor sertanejo foi perguntado sobre a ausência da ‘Rainha da Sofrência’, vítima fatal de um acidente de avião, em 2021

Reprodução/Instagram/murilohuff Marília Mendonça deitada no ombro de Murilo Huff



O cantor Murilo Huff desabafou neste sábado, 28, nas redes sociais, ao ser perguntado se tem saudade de Marília Mendonça. “Com certeza! E vou sentir todos os dias para o resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo para mim”, disse o sertanejo, se referindo ao filho Léo, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com a “Rainha da Sofrência”. “Sinto falta de dividir com ela todos esses momentos incríveis que o nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha…”, continuou Murilo, lamentando a morte de Marília, ocorrida em novembro de 2021, em Minas Gerais, num acidente de avião de pequeno porte.