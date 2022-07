Mãe de Marília Mendonça diz que já conheceu atual namorada de Murilo Huff

Ruth Moreira também falou como é seu relacionamento com o ex-namorado da Rainha da Sofrência

Reprodução/YouTube/ Dona Ruth Murilo Huff disse que considera a ex-sogra, Ruth Moreira, como uma segunda mãe



Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, contou que já conheceu a atual namorada do seu ex-genro, o cantor Murilo Huff. O sertanejo foi o primeiro convidado do canal do YouTube lançado por Ruth, projeto que ela tinha idealizado com a filha. Fingindo não saber se Murilo está namorando, a ex-sogra do cantor perguntou a ele se eram verdade os rumores de que ele está comprometido. “Estou em um relacionamento sério, sim, a fofoca que saiu é verdade, até você [Ruth] já conheceu ela”, entregou o ex-namorado da Rainha da Sofrência. Ruth riu e comentou: “Já conheci, mas aqui é o pessoal [que está assistindo] que quer saber. Você é de dentro da minha casa, já sei tudo. Temos um relacionamento de carinho, de mãe e filho”.

Ruth não falou o que achou da nova namorada de Murilo, mas enfatizou que a relação que ela possui com o ex-genro é de muito respeito. O sertanejo confirmou que estava vivendo um affair com a médica Nicole Melo em maio deste ano, mas, ao que tudo indica, a relação já evoluiu para algo mais sério. A nova namorada do cantor tem 27 anos, é de Goiás e está se especializando em dermatologia. Durante o bate-papo, Murilo ressaltou também a parceria que firmou com Ruth, com quem divide a guarda de Leo, filho que teve com Marília. “É uma segunda mãe para mim. Depois do que aconteceu, a gente se uniu muito”, comentou. “[O Leo] precisa dessa união, não que vai suprir a falta dela [Marília], mas vai amenizar para ele. [Meu filho] precisa ter uma família unida.” Marília morreu em novembro do ano passado vítima de um acidente aéreo.