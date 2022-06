Murilo Huff se irrita ao ser acusado de abandonar filho com Marília Mendonça: ‘Velha maluca’

Cantor não gostou do comentário de uma seguidora que questionou seu papel como pai de Leo

Reprodução/Instagram/murilohuff Murilo Huff é pai de Leo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça



O cantor Murilo Huff rebateu uma seguidora que o acusou de não cuidar do filho, Leo, de 2 anos. O menino é fruto do relacionamento do sertanejo com a cantora Marília Mendonça. Ao pedir no Twitter para os membros do seu fã-clube mandarem fotos de um presente enviado por ele, uma mulher comentou: “Vão cuidar do Leo, moço, [você] nem participa [da vida] do menino, Deus me livre”. O artista não gostou do que leu e, sem papas na língua, respondeu a seguidora: “Vai cuidar você da sua vida, velha maluca”. Na semana passada, essa mesma seguidora já havia criticado o papel de Murilo como pai. No último dia 23 de junho, ele agradeceu as mensagens de carinho que recebeu pelos seus 10 anos de carreira. Ela compartilhou a publicação e escreveu: “Murilo, você tem dó do Leo não? Tadinho, homem, você fica 12 dias sem vê-lo, quando vê é rápido e coloca na rede social”. Muitos fãs do artista saíram em sua defesa e criticaram a seguidora. Com a morte de Marília, que faleceu vítima de acidente aéreo em novembro do ano passado, Murilo concordou em compartilhar a guarda do filho com a mãe da Rainha da Sofrência, Ruth Moreira.

