Maurício Kubrusly é diagnosticado com demência

Afastado por doença, jornalista foi homenageado em quadro comemorativo do ‘Fantástico’ neste domingo

Reprodução/Globo



O jornalista Maurício Kubrusly foi homenageado na edição do Fantástico deste domingo, 20. Conhecido pelos seus quadros de viagem e grandes reportagens no programa, ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, doença neurodegenerativa que causa a perda das funções cerebrais, dificultando a linguagem e causando alterações na personalidade. Kubrusly, de 77 anos, foi relembrado no quadro que comemora os 50 anos do programa da Globo, onde ele era responsável pela produção do “Me Leva Brasil”, que viajava pelo país com a finalidade de conhecer diferentes tipos de pessoas. Pedro Bial relembrou o colega de trabalho pelo “faro e sensibilidade”. Hoje, Kubrusly vive no litoral sul da Bahia, junto da esposa e um cachorro. O programa mostrou vídeos do jornalista na praia ao lado de Shiva, seu animal de estimação. “Permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira”, disse a reportagem. A demência frontotemporal é a mesma doença com a qual o ator Bruce Willis foi diagnosticado neste ano. O ator anunciou aposentadoria, teve perda de memória e mudanças de personalidade.