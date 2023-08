Cinebiografia de Mussum é o grande destaque do Festival de Gramado; veja vencedores

Vera Holtz e Yuri Marçal foram destaques da premiação que se encerrou no último sábado, 19

Reprodução/Instagram/@agraelpereira Mussum, O Filmis estreia em novembro deste ano



O Festival de Gramado foi encerrado neste sábado, 19, na cidade da serra do Rio Grande do Sul. O principal premiado foi o longa ”Mussum, O Filmis“, que retrata a vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido pelo personagem Mussum de “Os Trapalhões”. O filme dirigido por Silvio Guindane recebeu seis “Kikitos”, nome dado às estatuetas da premiação. Entre eles, os principais, como melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante e melhor trilha sonora. O humorista Yuri Marçal, conhecido por vídeos virais e lotação de casas de comédia, é um dos destaques do elenco do filme, que deve estrear no dia 2 de novembro nos cinemas do Brasil. Vera Holtz foi a vencedora da categoria de melhor atriz, com o filme “Tia Virgínia”. O documentário “Anhangabaú” foi destaque na categoria de melhor filme longa-metragem documental. O festival ficou marcado pela homenagem à atriz Léa Garcia, que morreu horas antes de receber o prêmio de Gramado. A celebração da carreira da artista já estava agendada antes dela falecer.