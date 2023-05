Mãe de Nick Carter, dos Backstreet Boys, é presa por motivo inusitado

Polícia foi acionada pelo marido de Jane Schneck; ela passou um dia na prisão e foi solta após pagar fiança

Reprodução/Instagram/nickcarter Nick Carter é um dos integrantes da boy band Backstreet Boys



Jane Schneck, mãe do cantor Nick Carter, integrante dos Backstreet Boys, foi presa nos Estados Unidos após discutir com o marido por causa do controle remoto da TV. Conforme divulgado pelo TMZ, Jane foi detida na noite de sexta-feira, 28, por se envolver em uma briga que começou de forma verbal e terminou com agressão física. Fontes policiais disseram que a mãe de Nick estava ouvindo música na televisão e o alto volume incomodou seu marido, que não conseguia dormir. Eles começaram a brigar pelo controle remoto. O conflito se intensificou quando Jane agarrou o pulso do marido ao ver que ele pegou o celular para gravar o que estava acontecendo. Incomodado com a atitude da esposa, o marido de Jane decidiu chamar a polícia. Assim que as autoridades chegaram à casa da mãe Nick, localizada na Flórida, elas viram o vídeo gravado pelo homem, cujo nome não foi divulgado, e concluíram que aquilo era o suficiente para prender Jane por agressão. Ela ficou presa até a noite de sábado, 29, e só foi solta após pagar uma fiança de US$ 100. O marido da mãe do cantor da famosa boy band americana não ficou ferido e não precisou ir ao hospital.