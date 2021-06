Mãe de Paulo Gustavo compartilha post criticando quem incentiva o não uso de máscara

Déa Lúcia usou as redes sociais para incentivar seus seguidores a se protegerem na pandemia

Reprodução/Instagram/dealucia66/11.06.2021 Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe de Paulo Gustavo, incentivou os seguidores a usarem máscara



Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo, compartilhou um post no Instagram que critica quem defende que não é necessário o uso da máscara de proteção facial no Brasil. “Um aviso: quem disse que a você para deixar de usar a máscara durante uma pandemia descontrolada é um assassino. Saia de perto, corte relações. Não presta”, diz a publicação feita por uma seguidora no Twitter. Ao publicar print do post em seu Instagram, a mãe do intérprete de Dona Hermínia escreveu na legenda: “Assino em baixo. Usem máscara, amigos”. Déa é uma entre diversos brasileiras que perdeu um familiar para a Covid-19. Paulo Gustavo, seu filho, morreu por complicações da doença no dia 4 de maio deste ano, no Rio de Janeiro, aos 42 anos. A morte artista chocou o Brasil e ele recebeu inúmeras homenagens, como uma rua de Niterói, região onde cresceu com a da família, que passou a levar seu nome. Paulo Gustavo ficou internado no Hospital Copa Star por quase dois meses e, nesse período, precisou se submeter a diversos tipos de tratamentos e cirurgias, mas seu pulmão foi muito comprometido pela doença. Ele era casado com o médico Thales Bretas e deixou dois filhos, Romeu e Gael, ambos com menos de dois anos. O grande marco da sua carreira foi o espetáculo “Minha Mãe é Uma Peça”, que ganhou três adaptações de sucesso para o cinema.