Mãe de Paulo Gustavo fala de testamento feito pelo filho e relação com Thales Bretas

Déa Lúcia também explicou por que deixou Niterói e foi morar no Rio de Janeiro após a morte do filho

Reprodução/YouTube/gioh Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe de Paulo Gustavo, mora em apartamento deixado pelo ator no Rio



Déa Lúcia Vieira Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo, contou que atualmente mora em um apartamento no Rio de Janeiro que o filho deixou para ela de herança. Antes da morte do artista, ela vivia em Niterói. “Quando aconteceu isso tudo, eu falei: ‘Vou embora, vou morar no Rio perto dos meus netos’. E Juju [Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo] trabalha lá com projetos de audiovisual. Falei: ‘É lá que eu tenho que ficar’. Estou morando em um apartamento que ele deixou para mim e para o pai em testamento. Já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento?”, questionou Déa no podcast “Quem Pode, Pod”. “Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai dele, o mesmo, para a gente vender e levar o dinheiro.”

Como decidiu morar no imóvel e não vendê-lo, Déa comprou a parte do ex-marido. O intérprete de Dona Hermínia morreu em maio de 2021 aos 42 anos. Ele era casado com o dermatologista Thales Bretas, com quem teve dois filhos, Romeo e Gael. A mãe de Paulo Gustavo afirmou que se dá muito bem com o ex-genro. “Eu não me meto na vida dele e ele não se mete na minha. Quando as pessoas perguntam de Thales para mim, eu digo que o único dia que vou brigar com Thales é o dia que ele fizer alguma coisa contra os filhos, aí eu dou uma voadora. Mas ele é um pai maravilhoso, o que ele posta na internet é real, as crianças são apaixonadas pelo pai”, garantiu.