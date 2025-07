Mãe de Pedro Bial morre um dia após completar 101 anos

Vida de Susanne Bial havia sido retratada no ano passado, em comemoração ao seu centenário, no documentário ‘Oma’, disponível no Globoplay

Morreu nesta sexta-feira (4), Susanne Bial, apenas um dia depois de completar 101 anos. A psicanalista alemã era mãe de Pedro Bial, que confirmou a notícia em seu perfil no Instagram, rede social onde é seguido por 1 milhão de pessoas. “Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta”, escreveu o jornalista. A causa da morte não foi divulgada. A vida de Susanne Bial havia sido retratada no ano passado, em comemoração ao seu centenário, no documentário Oma, disponível no Globoplay. “Uma avó alemã, Oma, conta histórias pro seu neto José. As conversas sobre o passado dela passam pelo teatro, a ditadura, o Holocausto, a infância, a performance e a música”, diz a sinopse do trabalho dirigido por José Bial, filho de Pedro Bial com a produtora Isabel Diegues.

Susanne nasceu em Berlim em 1924, e imigrou para o Brasil dez anos depois, em 1934, fugindo junto com sua família da Alemanha nazista. Ela se casou com o também alemão Pedro Hans Israel Bial, já falecido, que também deixou o país e veio para o Brasil em 1940. Além do jornalista Pedro Bial, Susanne deixa mais dois filhos: o treinador de basquete Alberto Bial e a psicoterapeuta Irene Bial.

