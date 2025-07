Katy Perry e Orlando Bloom confirmam separação após quase uma década

Casal se conheceu em 2016 e noivou em 2019, mas nunca se casou; eles são pais de Daisy Dove, de 4 anos

O fim do relacionamento amoroso entre a cantora Katy Perry, 40 anos, e o ator Orlando Bloom, 48, foi oficializado nessa quinta-feira (3), por meio de um comunicado ao site norte-americano Page Six. Os rumores de que o casal, que estava junto há quase uma década, havia se separado surgiram nas últimas semanas. Perry e Bloom se conheceram em 2016 e noivaram em 2019, mas nunca se casaram. Eles são pais de Daisy Dove, uma garota de 4 anos. “Devido ao crescente interesse no relacionamento de Orlando Bloom e Katy Perry, representantes do casal confirmaram que Orlando e Katy vêm alterando seu relacionamento ao longo dos últimos meses para focar na coparentalidade”, afirmou o comunicado divulgado para a imprensa.

“Eles continuarão sendo uma família, já que a prioridade de ambos é – e sempre será – criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo”, finalizou a nota. Segundo a revista norte-americana Us Weekly, o relacionamento do casal enfrentava dificuldade há alguns meses. A decisão da separação, no entanto, só ocorreu em julho deste ano. De acordo com a publicação, a separação aconteceu de forma amigável, sem disputas.

*Com informações do Estadão Conteúdo