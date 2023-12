Letícia Bufoni reage após ser criticada por treinar de biquíni: ‘Pare de odiar pessoas e arrume uma vida’

A atleta Letícia Bufoni foi criticada após publicar imagens treinando de biquíni. Profissional de skate street, a brasileira publicou um vídeo onde cita, em inglês, o calor do Brasil. “As pessoas estão criticando o meu último vídeo porque eu estava malhando de biquíni. Vou te dizer, no Brasil está muito quente agora, vou malhar e ficarei na piscina. Pare de odiar pessoas, arrume uma vida. Que loucura!”, disse, enquanto entra na piscina. Nas redes sociais, Bufoni recebeu apoio de fãs. “O hate [ódio] existe porque é muito mais relevante que o elogio. Nunca vi um vídeo agradecendo por elogios”, disse um. “Só porque você é linda, isso pode incomodar bastante. Todo mundo que é foda de alguma forma, de algum jeito estará incomodando alguém, ou muitos de uma só vez. Faça vídeos, muitos pelo contrário, ficarão muito felizes”, disse.

As pessoas mandando hate no meu último vídeo no insta pq to treinando em casa de biquíni… Que loucura! pic.twitter.com/9KtVLcgDhw

— Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) December 18, 2023