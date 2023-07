Mãe de Zé Felipe controlou ciúmes de nora com terapia: ‘Leonardo ainda tem’

Poliana Rocha disse que esse sentimento ficou no passado e falou da sua relação com Virginia Fonseca

Reprodução/Intagram/virginia Poliana Rocha e Leonardo são pais de Zé Felipe, casado com Virginia Fonseca



A jornalista Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, confessou que, antes do filho se relacionar com a influenciadora Virginia Fonseca, ela era uma sogra muito ciumenta e precisou trabalhar isso na terapia. Quando o filho começou a namorar a atual nora, ela já estava conseguindo controlar esse sentimento, diferente do marido, que é resistente a fazer terapia. “Confesso que o Leonardo ainda tem um ciuminho [da Virginia]”, revelou ao Gshow. Poliana aproveitou o gancho para encerrar os rumores de que não possui uma boa relação com a influenciadora casada com Zé Felipe. “Temos uma relação maravilhosa e sei até onde posso ir. A gente se respeita muito. A nossa relação está baseada na amizade e na cumplicidade. É uma relação tão maravilhosa que a gente se comunica pelo olhar. Quando estou mal, ela olha e já sabe. Quando ela está mal, já olho, sei e falo: ‘Está a fim de ficar sozinha?’. Ela diz que sim, e comigo [ela] faz o mesmo. A gente se conhece muito e se respeita acima de tudo.” A convivência entre Poliana e Virginia é frequente, pois elas moram no mesmo condomínio de casas, em Goiânia. Isso também possibilita que a jornalista fique mais próxima das netas: Maria Alice, 2 anos, e Maria Flor, 8 meses. “O tempo passa rápido, então cada minuto com elas faço valer a pena”, enfatizou.