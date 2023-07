Virginia Fonseca coloca bumbum para jogo e fãs apontam indireta: ‘Afrontosa’

Influenciadora fez o post após a chef de cozinha Paola Carosella criticar seu o conteúdo das suas redes sociais

Reprodução/Instagram/virginia Virginia Fonseca postou foto mostrando o bumbum após polêmica com Paola Carosella



A influenciadora Virginia Fonseca postou uma foto de biquíni na manhã desta segunda-feira, 17, e os seguidores rapidamente entenderam o post como uma provocação a chef de cozinha Paola Carosella. “De uns dias atrás… ótima segunda para todos”, escreveu a mulher do cantor Zé Felipe na legenda da publicação. “Pra que a Paola foi falar das fotos de biquíni dela”, comentou uma pessoa. “Afrontosa! (risos). Eu amo um deboche”, escreveu outra. “Isso aí, posta mesmo! O Insta é seu e um corpo é um corpo! E quem não gostar, que lute”, incentivou uma seguidora. “Tem gente chorando com essa foto, posta mais!”, acrescentou mais uma. A polêmica começou após viralizar um comentário feito pela ex-jurada do “MasterChef” durante sua participação no podcast “PodPah”.

“Tem influencers que tem 40 milhões de seguidores e só posta foto de bunda”, comentou a chef argentina, sem citar o nome de Virginia. “O Brasil tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, e quando você olha o que elas fazem, é tudo meio empostado, meio falso.” O público concluiu que Paola estava falando de Virginia, pois em certo momento da entrevista ela citou a polêmica base à prova d’água lançada pela influenciadora recentemente. A opinião da chef de cozinha bombou nas redes sociais e Virginia se manifestou: “Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre. Mas, enfim, faz parte, né? Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque Deus permitiu”.