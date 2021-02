Mãe dos irmãos Simas é internada com Covid-19: ‘Achei que não seria nada’

Ana Sang, que é mãe de Bruno Gissoni, Rodrigo Simas e Felipe Simas, fez um desafo nas redes sociais

Reprodução/Instagram/anasang16 Ana Sang com os filhos Felipe Simas, Bruno Gissoni, Rodrigo Simas



Mãe dos atores Bruno Gissoni, Rodrigo Simas e Felipe Simas, Ana Sang precisou ser internada após testar positivo para a Covid-19. Nas redes sociais, ela fez um relato dizendo que pensou que não seria tão afetada pela doença e deu detalhes do seu estado de saúde. “Achei que sairia ilesa da Covid, mas no fundo sabia que não sou melhor do que ninguém… nem mais forte, nem mais legal! Estamos todos no mesmo barco, atravessando o mesmo mar turbulento! Fui contaminada e achei que também não seria nada, mas, aqui estou num quarto de hospital sozinha, com um pouquinho de medo e com saudade dos meus filhos, netos e amigos”, começou escrevendo.

Ana afirmou que está bem e teve uma alteração no fígado por usar em excesso o medicamento paracetamol. “Sou alérgica a aspirina e dipirona, que tomei para combater a febre. Acordei com muita febre e vim fazer uns exames e acharam prudente me olharem de perto. Respirei fundo, coração apertou, olho encheu de lágrima, mas tive que me acalmar e o mundo conspirou a meu favor”, afirmou a mãe dos galãs globais. A média particular de Ana foi quem a aconselhou ir ao hospital e orientou a internação. Já internada, ela agradeceu a equipe médica e as pessoas que estão dando apoio a ela. “Queria agradecer a todos meus queridos amigos e amigas/irmãs que me enchem de amor e cuidado! A minha família, meus filhos, meus netos, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos queridos, obrigada. Já, já vou para casa.”