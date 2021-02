Líder do ‘BBB 21’, Karol Conká tem vitória questionada até por famosos: ‘Muito estranho’

Juliana Paes, Pyong Lee e Marília Mendonça comentaram sobre a prova e demonstraram indignação

Reprodução/Globo Karol Conká venceu a prova do líder ao escolher a palavra 'otimismo'



Karol Conká venceu a prova do líder na última quinta-feira, 11, e deixou boa parte do público revoltado. Nas redes sociais, tem muito telespectador acusando a direção do “BBB 21” de manipulação e a tag “BBB manipulado” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 12. A prova misturou habilidade e sorte. Na primeira etapa, eles tinham que pegar latinhas de refrigerante que continham letras e completar palavras como “amor”, “respeito”, “alegria” e “abraços”. O único brother eliminado desta etapa por descumprir uma regra foi Nego Di. Na segunda parte da prova, cada participante tinha que escolher uma palavra e quem ficasse com “otimismo” no final vencia. Karol Conká foi a última, não pensou muito e escolheu a palavra premiada que ninguém tinha cogitado. Quando foi anunciada como a nova líder, a cantora não mostrou muito surpresa e isso deixou o público intrigado – inclusive os famosos que estão acompanhando o reality.

“Está muito estanho isso… ela nem pensou, nem comemorou”, comentou a atriz Juliana Paes. “Ela nem ficou surpresa, gente”, escreveu o ex-BBB Pyong Lee. “Na moral, vocês estão de brincadeira, né?”, postou a cantora Marília Mendonça. Muitos telespectadores lembraram que, recentemente, a rapper disse que teve uma conversa com “pessoas grandes e importantes” do reality. “A casa mais manipulada do Brasil?! Depois da reação de Karol ser igual quando ganha uma caneca de presente de Natal, tipo ‘tenho sorte, segue a vida’. Me decepcionou muito pensar que ali é uma novelinha ensaiada/fake”, disse um seguidor no Twitter. “Simples, não vou assistir mais. Não é possível que a galera não está vendo essa mina recebendo informações dentro da casa”, acrescentou outro.

Tá muito estranho isso… ela nem pensou, nem comemorou! #BBB21 — Juliana Paes (@julianapaes) February 12, 2021

ELA NEM FICOU SURPRESA GENTE… — Pyong Lee (조영래) ☯ (@PyongLeeTV) February 12, 2021

na moral ces tão de sacanagem né — marilia esta de luto (@MariliaMReal) February 12, 2021

Simples, não vou assistir mais. N é possível q a galera n tá vendo essa mina recebendo informações dentro da casa.#BBBMANIPULADO — Liah com the boche 🚩🏴🚩 (@Liahdesacocheio) February 12, 2021