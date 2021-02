‘BBB 21’: Karol Conká vence prova e é a nova líder

Em prova de sorte, cantora venceu a atividade e se livrou do paredão dessa semana

Reprodução/Globo Karol Conká venceu a prova do líder desta noite



Na noite desta quinta-feira, 11, aconteceu a terceira prova do líder no Big Brother Brasil 21. O até então líder, Arthur como último poder vetou Gilberto e Fiuk da prova. A atividade foi individual, diferente das anteriores, e foi feita em duas etapas: na primeira foi um caça-letras com latinhas da Coca-Cola. Na segunda etapa, de 1 a 15 eles precisavam trocar de lugar com outra pessoa e quem terminasse na palavra “otimismo” se consagrava o novo líder. Nego Di foi eliminado na primeira rodada por infringir as regras. Karol Conká conseguiu a liderança e distribuiu os convidados do VIP: Pocah, Lumena, Projota, Arthur, Nego Di e Carla fugiram da xepa.

A dinâmica do paredão desta semana está diferente. Não haverá prova “bate e volta”, então será um paredão triplo tradicional. O líder indica alguém e esse indicado pode puxar um brother. O terceiro emparedado vem do voto da casa. A votação é no domingo e a eliminação na próxima terça-feira, 16.