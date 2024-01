Maestro britânico renomado é detido por crimes sexuais contra menores

Jan Latham Koenig compareceu perante um juiz em Londres e foi liberado sob fiança; próxima audiência está marcada para fevereiro

Reprodução/Facebook/Cape Town Opera Jan Latham Koenig foi liberado após pagamento de fiança



O renomado maestro britânico Jan Latham Koenig foi detido sob acusações de crimes sexuais contra menores, conforme anunciado pela polícia de Londres nesta sexta-feira, 12. A prisão ocorreu na estação de Victoria, em Londres, na última quarta-feira, 10. No dia seguinte, o maestro foi formalmente acusado de facilitar a prática de crimes sexuais contra menores e de manter comunicações de natureza sexual com um garoto, de acordo com informações da ‘Scotland Yard’. Nesta sexta, Koenig compareceu perante um juiz em Londres, onde apenas revelou sua identidade durante a audiência. Após a apresentação, ele foi liberado sob fiança, aguardando o próximo comparecimento perante a Justiça, que está marcado para fevereiro.

Em reconhecimento aos seus serviços prestados à música e às relações culturais entre o Reino Unido e a Rússia, o maestro recebeu um prêmio em 2020. Durante sua carreira, ele teve a oportunidade de reger a Royal Philharmonic Orchestra, a Orquestra Filarmônica de Londres e as orquestras da BBC. As acusações de crimes sexuais contra menores são extremamente graves e requerem uma investigação minuciosa. A polícia de Londres está empenhada em garantir que todas as vítimas sejam ouvidas e que a justiça seja feita.