Maycon explica comentário sobre roupa transparente de Yasmin Brunet e leva invertida de Thais Fersoza: ‘Retrógrado’

A tentativa de explicação de Maycon, primeiro participante a deixar o Big Brother Brasil 2024, sobre seu comentário referente a roupa transparente usada por Yasmin Brunet, repercutiu nas redes sociais. Durante seu curto tempo na casa, o ‘Tio da Merenda’, como ficou conhecido, disse que tinha receio em se aproximar da modelo por conta das vestimentas que ela usa dentro da casa. No programa Bate-Papo do Eliminado, que acontece logo após a eliminação, Maycon tentou explicar seu comentário e recebeu uma invertida de Thais Fersoza, que atualmente apresenta o programa. A apresentadora saiu em defesa Yasmin e disse que o comentário de Maycon é retrógrado, ressaltando que a forma como uma mulher se veste não deve ser interpretada como uma provocação ou uma tentativa de chamar a atenção de alguém. “No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela”.

Em resposta a apresentadora, Maycon tentou se explicar, afirmando que não estava dizendo para Yasmin não usar roupas transparentes, mas sim expressando sua preocupação como homem casado diante da situação, e chegou a dizer que ficou com medo de pegarem sua fala e fazerem maldade com o seu ponto de vista. “Eu não falei isso de ‘você não vai usar, você não pode’. Eu sou um cara que usa saia. A sociedade me julga porque eu uso saia… Eu não falei nesse lugar. Eu falei assim: eu sou um homem casado. Ela estava com o vestido transparente”. O participante comparou a situação com a própria experiência de ser julgado pela sociedade por usar saia, destacando que não estava criticando a escolha de Yasmin, mas sim demonstrando sua apreensão em relação à possível repercussão das cenas da casa.