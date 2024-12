Maiara, da dupla com Maraísa, é flagrada em momentos íntimos com novo affair

Relação entre Maiara e Mohamed tem gerado especulações entre os fãs, que acompanham de perto cada movimento do casal

Maiara foi flagrada em momentos íntimos com Mohamed Nassar, seu suposto novo parceiro. A artista compartilhou uma imagem ao lado do empresário, que veio acompanhada da canção “Morango e Chocolate”. Mohamed, conhecido por sua discrição, já foi visto trocando carinhos com a cantora em um evento realizado em São Paulo. O empresário é proprietário de uma loja de eletrônicos localizada em um shopping no Paraguai. O encontro entre os dois aconteceu durante uma apresentação da dupla Maiara e Maraisa no país vizinho, onde a conexão entre eles começou a se desenvolver. A relação entre Maiara e Mohamed tem gerado especulações entre os fãs, que acompanham de perto cada movimento do casal. A cantora, que é bastante ativa nas redes sociais, parece estar compartilhando momentos especiais ao lado do novo amor, o que tem atraído a atenção do público. Com um perfil mais reservado, Mohamed Nassar tem se mantido longe dos holofotes, mas sua presença ao lado de Maiara tem despertado curiosidade.

