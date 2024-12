Lauana Prado revela detalhes do especial musical ‘Amigas’ e futuras turnês

Programa contará com a presença de outras cantoras renomadas, como Ana Castela, Maiara e Maraisa, e Simone Mendes, sendo uma adaptação feminina do famoso especial ‘Amigos’, que fez sucesso nos anos 90

Reprodução/Instagram/@lauanaprado Segundo Lauana, esse projeto está contribuindo para a construção de um legado importante para o feminejo



Lauana Prado compartilhou informações sobre os bastidores do especial musical “Amigas”, que será transmitido pela Globo. A artista revelou que há planos para expandir o projeto em uma turnê nacional prevista para 2025. O programa contará com a presença de outras cantoras renomadas, como Ana Castela, Maiara e Maraisa, e Simone Mendes, sendo uma adaptação feminina do famoso especial “Amigos”, que fez sucesso nos anos 90. A cantora enfatizou a relevância da sororidade entre as participantes, ressaltando que a rivalidade entre elas tem diminuído. Segundo Lauana, esse projeto está contribuindo para a construção de um legado importante para o feminejo, um gênero que vem ganhando cada vez mais espaço na música brasileira.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a gravação, Lauana também abordou a decisão de não incluir bebidas alcoólicas no evento. Ela afirmou que as artistas se divertiram bastante sem a necessidade de consumir álcool, algo que é comum em suas apresentações. “A gente não precisa efetivamente disso para fazer nosso show acontecer”, declarou, destacando a importância de se divertir de forma saudável. O especial “Amigas” promete trazer uma nova perspectiva ao cenário musical, unindo vozes femininas em uma celebração da amizade e do talento. Com a proposta de uma turnê futura, as artistas esperam levar essa mensagem de união e empoderamento a diferentes cidades do Brasil, fortalecendo ainda mais a presença feminina na música.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias