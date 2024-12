Prêmio Goya indica ‘Ainda Estou Aqui’ como Melhor Filme Ibero-Americano

Walter Salles, diretor do longa, celebrou a indicação e lamentou a morte da atriz espanhola Marisa Paredes; em 2005, o cineasta venceu o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado por ‘Diários de Motocicleta’

“Ainda Estou Aqui” foi indicado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha ao Prêmio Goya, maior premiação do cinema espanhol. O filme com Fernanda Torres e Selton Mello concorre na categoria de Melhor Filme ibero-americano. Essa é a primeira vez que um título brasileiro é indicado na categoria. Walter Salles, diretor do filme, celebrou a indicação e lamentou a morte de Marisa Paredes, uma das grandes atrizes do cinema espanhol.

“É uma honra, e agradecemos à Academia de Cinema da Espanha nesta semana em que o cinema está de luto. Estou muito triste com a perda da atriz extraordinária que era Marisa Paredes, pela qual nos apaixonamos nos filmes dos mestres Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Agustí Villaronga e Arturo Ripstein, nos papeis complexos e profundamente humanos que ela abraçou. Além do incrível talento, Marisa Paredes era uma mulher luminosa, de uma grande coragem política. Que sorte a nossa de termos vivido no tempo de Marisa Paredes”.

Essa é a segunda vez do cineasta nos Goya. Em 2005, ele venceu o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado pelo filme Diários de Motocicleta. A premiação ocorre no dia 8 de fevereiro de 2025, em Granada, na Espanha. “Ainda Estou Aqui” está na lista de pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

O filme concorre na categoria de Melhor Filme Internacional no Satellite Awards. Fernanda Torres também foi indicada a Melhor Atriz em Filme de Drama. O longa de Walter Salles também concorre ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2025. No Globo de Ouro, “Ainda Estou Aqui” está na disputa pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Fernanda Torres concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva (1929 – 2018), o filme conta a história da mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento do marido e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 – 1971), durante a ditadura militar.

