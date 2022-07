Maiara e Fernando mantêm fama de casal ioiô e terminam novamente; saiba mais

Cantores tinham reatado em meados de abril; essa seria a décima vez que eles anunciam separação

O relacionamento de Maiara e Fernando Zor chegou ao fim novamente. O casal havia reatado em meados de abril deste ano, com direito a declaração pública em um show em São Paulo. Vale lembrar que em fevereiro do ano passado, a dupla de Sorocaba pediu a irmã de Maraisa em casamento, mas em dezembro do mesmo ano eles romperam após rumores de que o cantor traiu a então noiva. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Maiara confirmou o novo término do casal, mas enfatizou que não ia dar detalhes sobre o fim do relacionamento. Com fama de casal ioiô, fãs dos cantores acreditam que essa é a décima vez que eles colocam um ponto final no relacionamento. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, esse recente término foi tranquilo. Isso porque, uma pessoa próxima ao casal teria dito que não houve briga e nem gritaria. Eles teriam terminado por uma ligação telefônica e Maiara não chorou, apenas ficou calada. Depois do acontecido, ela seguiu normalmente com sua rotina de trabalho. Ainda de acordo com o colunista, amigos dos cantores disseram que a instabilidade emocional de Fernando foi o que culminou o mais recente rompimento do casal.