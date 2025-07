Kanye West anuncia show único no Brasil; saiba local e data

O cantor, que agora assina como Ye, divulgou a apresentação do 29 de novembro em São Paulo, em espaço ainda não revelado; o público já pode se cadastrar no site do evento para participar da pré-venda

Foto de Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Além do Brasil, ele também confirmou apresentações na Coreia do Sul, China e Eslováquia, todas previstas ainda para este mês de julho.



A agenda de shows internacionais no Brasil segue movimentada em 2025. Agora, é Kanye West, também conhecido como Ye, quem se junta à lista de artistas que passarão pelo País neste ano. O rapper americano anunciou nesta terça-feira, 1º, que fará uma apresentação única em território brasileiro. O show está previsto para o dia 29 de novembro, em São Paulo, com realização da produtora Urban Movement. Ainda não foram divulgados o local exato da apresentação, preços ou detalhes sobre a abertura das vendas.

Nas redes sociais, o artista informou que o público já pode se cadastrar no site Ye No Brasil para receber atualizações sobre o evento e participar da pré-venda. Em poucas horas, o grupo já registrava menos de 150 vagas disponíveis. Além do Brasil, ele também confirmou apresentações na Coreia do Sul, China e Eslováquia, todas previstas ainda para este mês de julho.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Polêmica de antissemitismo

Em maio, duas semanas depois de lançar uma música em apologia a Hitler, Kanye West fez uma série de publicações em seu perfil no X (antigo Twitter), em que parece rejeitar o antissemitismo e pede desculpas. “Estou farto do antissemitismo”, escreveu no primeiro de uma sequência de tuítes. “Eu amo todas as pessoas. Deus me perdoe pela dor que eu causei. Eu perdoo todos aqueles que me causaram dor. Obrigada, Deus”, disse o rapper nas outras postagens. Ele justificou: “Acabei de receber uma ligação dos meus filhos por vídeo e quero salvar o mundo novamente”. Para finalizar a sequência, o rapper escreveu que “Deus pede paz, compartilhe paz, compartilhe amor”. Nos últimos anos, o rapper fez inúmeras declarações antissemitas e elogios a Hitler. O artista também já vestiu publicamente camisetas com referências ao nazismo.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo