Xuxa pede orações para Luciano Szafir e se diz indignada: ‘Vacina demorou’

Ator está internado com Covid-19 há mais de duas semanas; na quinta à noite, o pai de Sasha foi transferido de hospital

Reprodução/Instagram/@xuxameneghel Luciano Szafir e Xuxa ficaram juntos de 1998 a 2009



A apresentadora Xuxa pediu na quinta-feira, 9, orações ao seu ex-marido Luciano Szafir, que está internado no Hospital Samaritano desde o dia 23 de junho com Covid-19. É a segunda vez que Szafir é infectado pela doença. Em fevereiro de 2021, o artista testou positivo, mas afirmou que estava bem e com sintomas relativamente leves. Dessa vez, no entanto, o ator teve que ser internado por causa do seu quadro clínico, considerado grave. “Luciano Szafir foi transferido na tarde da quinta-feira, 8, para o hospital Copa Star. O paciente segue estável e, no momento, monitorizado em leito de terapia intensiva”, compartilhou sua filha Sasha sobre o estado de Szafir. “Agradecemos as mensagens de carinho e as orações. Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para recuperação completa do meu pai”, escreveu a modelo. Xuxa também usou suas redes sociais para falar sobre a situação do ex. “A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, criticou a apresentadora. “Queria muito só agradecer as orações por ele em nome da Luhanna, David, Mika, Sa, Pri, Salomão, Beth e todos os amigos, mas não consigo. Fico indignada e desejando muito que o Dr Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia. Por favor rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso”, completou a atriz.