Maíra Cardi acusa fãs de ‘cuidar’ da sua vida e expõe boleto de R$ 1 milhão

Nos últimos dias, a empresária e influenciadora anunciou sua separação com o ex-vencedor do Big Brother Brasil, Arthur Aguiar; trata-se da segunda separação formal do casal

Reprodução/Instagram Maira Cardi compartilhou nas redes sociais um boleto de mais de R$ 1 milhão



A empresária Maíra Cardi utilizou as suas redes sociais para se pronunciar sobre as especulações do fim de seu casamento com Arthur Aguiar, o ex-campeão do Big Brother Brasil 22. No Instagram, a coach se irritou com a quantidade de pessoas comentando em suas publicações com palpites, suposições e opiniões à respeito do término com o ator. Cardi compartilhou, então, a imagem de uma conta a ser paga e brincou para que seus seguidores pagassem a dívida para poder ‘cuidar de sua vida’. “A hora que sair desse almoço vou dar um boleto para vocês pagarem porque vocês estão cuidando muito da minha vida”, disse após mostrar um boleto de R$ 1.171.322,95. Anteriormente, Cardi já havia desabafado nas redes após surgirem boatos de que Arthur Aguiar teria se envolvido com outras três amantes ao longo deste ano. A empresária ressaltou que ela e seu ex sabem dos motivos da interrupção no relacionamento. “Quem casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai separar. Quando a gente vai tomar essa decisão entre o casal, só os dois sabem o real motivo. Ainda assim, são dois motivos diferentes, porque são duas pessoas diferentes. Como se não fosse complexo o suficiente, milhões de pessoas começam a criar teses e histórias além das que já existem, que já são complexas o bastante por si só. Como se não fosse desrespeitoso o suficiente com esse momento de luto e de dor, as pessoas começam a te perturbar”, finalizou.