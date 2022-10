Justin Bieber decide adiar restante da turnê para 2023

Cantor tinha uma série de apresentações marcadas até o dia 25 de março em diversos países; Bieber já havia cancelado shows no Brasil

Reprodução/Instagram/justinbieber Justin Bieber durante apresentação no Rock In Rio em setembro; cantor adiou restante da turnê para o próximo ano



Após de cancelar shows no Brasil, o cantor canadense Justin Bieber optou por adiar o restante da turnê “Justice World Tour” para 2023. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira,6, pelo site americano TMZ. Segundo a reportagem, Bieber tinha apresentações agendadas até o dia 25 de março, incluindo shows em diversos países como: Reino Unido, Itália, Alemanha, Portugal, Austrália e Japão. Ele se apresentou no Rock In Rio, mas suspendeu shows em São Paulo que estavam previstos para os dias 14 e 15 de setembro. Depois da apresentação no Rio de Janeiro, no dia 4 de setembro, Bieber justificou dizendo que cuidaria da saúde. “No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar“, disse a nota publicada pelo cantor na ocasião. O cantor sofre da Síndrome de Ramsay Hunt, que causou uma paralisia facial parcial em seu rosto.