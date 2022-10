MC Guimê é condenado a pagar R$ 10 mil a fã que levou soco ao tentar tirar foto com ele

Diego Adelino Siqueira entrou com um processo por dano moral após ser agredido por um segurança

Reprodução/Instagram/mcguime MC Guimê terá que pagar indenização por dano moral a um fã



O cantor MC Guimê foi condenado pela Justiça e terá que pagar uma indenização por dano moral de R$ 10 mil a um fã que entrou com um processo alegando que levou um soco do segurança do artista ao tentar tirar uma foto com ele. Além disso, Guimê terá que arcar com honorários advocatícios. A decisão do juiz Saulo Mega Soares e Silva saiu no último dia 29 de setembro e foi enviada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) à Jovem Pan nesta quinta-feira, 6. O caso aconteceu em 2014 no Hotel Estância Bonanza, em Agudos, no interior do Estado. A ação foi movida por Diego Adelino Siqueira que, na época, deu entrevistas dizendo que estava próximo ao camarim de Guimê aguardando para tirar uma foto com o cantor, porém foi barrado por um profissional da equipe dele. Diego tentou argumentar dizendo que estava naquele espaço com autorização de um funcionário do local e, nesse momento, levou um soco que fez seu nariz sangrar. O fã teria levado três pontos na região do corte. A Jovem Pan procurou a assessoria de Guimê para saber se o cantor irá comentar sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.