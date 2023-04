Maíra Cardi diz que tem um celular apenas para falar com Thiago Nigro; saiba o motivo

Influenciadora falou sobre o assunto em um desabafo no qual expôs um defeito do atual namorado

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, assumiram namoro em março deste ano



A influenciadora Maíra Cardi contou que comprou um celular apenas para falar com o atual namorado, o influenciador de finanças Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico. A ex-BBB explicou porque usa dois aparelhos ao expor um defeito que ela e o parceiro possuem em comum. “O que eu e o Thiago temos de bom, a gente tem muito bom, mas o que a gente tem de ruim, a gente tem muito ruim. Tudo o que a gente tem de empreendedor, de gostar de trabalhar, de ser workaholic, de fazer dinheiro, de ter um amor infinito em Deus e na família, maravilha, isso a gente se dá match”, disse Maíra nos stories do Instagram. Na sequência, ela falou sobre o lado “ruim” do casal.

“Eu sou desorganizada e esquecida. Nunca imaginei que fosse achar uma pessoa mais desorganizada e esquecida do que eu. Ele pega meu celular para guardar para eu não perder e perde. Tenho dois celulares, um eu comprei só para falar com ele. Meu celular de trabalho é tanta gente que eu não conseguia achar ele rápido. Comprei um celular só para falar com ele e ele perdeu esse celular.” A influenciadora acrescentou que acha “uma gracinha” ver o namorado sempre procurando onde ela deixou os aparelhos. “Desta vez, ele pegou o celular que eu estava esquecendo no carro e fez o quê? Perdeu meu celular. Juntando eu e ele não dá um.” Pouco depois do desabafo, Thiago mostrou que estava com o aparelho: “O celular que ela disse que eu ‘perdi’”.