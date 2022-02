De ‘cancelado’ por traições a bom moço: Como Arthur Aguiar tem conquistado o público no ‘BBB 22’

Ator entrou na casa com receio de ser julgado pelo seu relacionamento com Maíra Cardi, mas sua postura dentro do jogo tem rendido elogios e gerado torcida

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Arthur Aguiar está se tornando um dos participantes de maior destaque do 'BBB 22'



Entrar no “Big Brother Brasil” pode significar uma grande mudança de vida. Enquanto alguns participantes saem amados pelo público e com milhões de seguidores, outros correm o risco de sair “cancelados” por suas atitudes no jogo. O reality show também pode ser uma oportunidade de limpar uma imagem que já está manchada aqui fora. Foi justamente isso que levou Arthur Aguiar a topar o desafio de entrar no “BBB 22”. Quando seu casamento com Maíra Cardi chegou ao fim, a influenciadora digital, que também já participou do reality show da Globo, expôs que foi traída 16 vezes pelo ator. O assunto ganhou grande repercussão e Arthur teve a imagem comprometida.

Após tornar público todos os detalhes do seu casamento, Maíra decidiu voltar com Arthur, mas foi muito criticada – principalmente por suas seguidoras. O casal acabou se separando novamente, mas voltou, e nesse vai e vem, a influenciadora decidiu assumir de vez que acredita na mudança do ex-marido e que quer dar uma nova chance ao seu casamento. Quando o ator foi anunciado no “BBB 22”, o que mais se via nas redes sociais eram piadas do tipo: “Quanto tempo será que o Arthur Aguiar vai aguentar ficar na casa sem trair a Maíra?”. O jogo começou, o ator testou positivo para a Covid-19 e, junto com Jade Picon e Linn da Quebrada, entrou na casa três dias depois. Imaginando que seria julgado pelos outros participantes por causa do seu passado, Arthur começou o jogo com um pé atrás e fez de tudo para fugir do primeiro paredão – algo que conseguiu até agora.

Os dias de confinamento foram passando e ele começou a cair no gosto do público. Quem não está acompanhando a edição deve estar se perguntando como isso aconteceu e três coisas podem explicar isso. O primeiro ponto está relacionado com Maíra Cardi, famosa por se denominar coach de emagrecimento. Ao ver o Arthur comendo pão na casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB gravou stories criticando seu parceiro, dizendo que tinha trabalhado muito para ele entrar no programa com um corpo bem definido. Claro que isso virou piada nas redes sociais e o público começou a acompanhar de perto tudo o que Arthur come na casa para fazer memes. O segundo ponto é que ele tem se mostrado uma pessoa muito tranquila. Agora você pode estar se perguntando: isso é bom em um “BBB” tão paz e amor que já recebeu o apelido de Disneylândia? Sim, e é aqui que entra o terceiro ponto que torna Arthur uma das grandes promessas da edição.

Mesmo sendo calmo, ele não deixa de se posicionar e protagonizou uma das melhores discussões do “BBB 22” até o momento. Durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 31, Rodrigo Mussi, segundo eliminado da edição, disse que Arthur não era confiável e fez críticas ao seu adversário. Quando chegou a vez do ator falar, ele não se intimidou e disse tudo o que pensava do gerente comercial. Rodrigo tentou interrompê-lo e Arthur disparou: “É minha vez de falar ou você que vai falar?”. A postura do artista nesse Jogo da Discórdia agradou o público e ele foi elogiado nas redes sociais. Após a dinâmica, ele também teve um desentendimento com Maria e rebateu a sister quando ela o provocou dizendo que ele usou o Jogo da Discórdia para descobrir em quem ela tinha votado. É importante lembrar que o “BBB” é um jogo cheio de mudanças (Sarah Andrade foi de amada a “cancelada” no “BBB 21” em questão de semanas), mas se Arthur continuar nesse caminho, o público pode, sim, levá-lo à final.