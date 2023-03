Maíra Cardi fala sobre rumores de traição após assumir namoro: ‘Eu e o Thiago já nos conhecíamos’

Influenciadora, que foi casada com Arthur Aguiar, disse que não faria com outra mulher o que fizeram com ela

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi negou que relação com Thiago Nigro começou antes de separação



Assim que a influenciadora Maíra Cardi assumiu um relacionamento com o influenciador de finanças Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, várias especulações surgiram e uma delas foi a de que eles começaram a se envolver antes de colocarem um fim nos seus relacionamentos anteriores. A ex-BBB pôs um ponto final na sua conturbada relação com o ator Arthur Aguiar no início deste ano e Thiago anunciou o fim do seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira há um mês. Maíra negou nesta quinta-feira, 2, que houve traição. “Estão saindo notícias como se a gente tivesse começado nosso relacionamento enquanto ele estava casado, enquanto eu estava casada. Pelo amor de Deus, gente. Isso jamais aconteceria porque quando a gente planta batata, a gente colhe batata, quando a gente planta melancia, a gente colhe melancia, é a lei da semeadura. Não faria isso comigo”, afirmou a coach fitness nos stories do Instagram.

Quando começou a sentir algo pelo empresário, Maíra disse que sua primeira atitude foi procurar Arthur: “Mandei uma mensagem para ele com todo respeito do mundo”. A influenciadora, que foi traída diversas vezes pelo ex-marido, acrescentou que não aceitaria fazer o papel de amante. “Não faria com uma outra mulher o que fizeram comigo, eu sei essa dor.” As especulações de que a relação de Maíra e Thiago não é recente começaram após ser resgatado que o influenciador de finanças já contratou o plano de emagrecimento da atual namorada. “Eu e o Thiago já nos conhecíamos, já nos admiramos, assim como tenho vários amigos que eu conheço e que eu admiro, e essa é a base inicial de tudo, porém, tanto eu quanto ele nunca tínhamos nos olhado com outros olhos porque não cabia. Lutei para o meu casamento dar certo, fiz tudo o que eu podia e não podia. Meus olhos estavam voltados para lá. Ele também tinha um relacionamento de muitos anos, ele respeita muito ela, é muito grato, enaltece ela e, de fato, é uma mulher incrível que merece respeito. Tanto o Arthur quanto ela não merecem sequer um grão de dúvida”, declarou Maíra.