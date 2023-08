Maíra Cardi ironiza marido de Ivete após ser criticada: ‘Vamos começar o dia fazendo terrorismo diário?’

Daniel Cady alertou seguidores sobre vídeo no qual a influenciadora relacionou consumo de bolo de chocolate ao mal de Alzheimer

Reprodução/Instagram/@mairacardi 'Quero sorrir com mentiras', escreveu Maíra no recurso de stories do Instagram



Em suas redes sociais, a influenciadora digital Maíra Cardi rebateu o vídeo publicado pelo nutricionista Daniel Cardy, que a acusou de “terrorismo nutricional”. “Vamos começar o dia fazendo ter ro risss mooo diário? Estou pronta para verdades, amo viver na cegueira, quero que me faça chorar com verdades, quero sorrir com mentiras”, escreveu Maíra no recurso de stories do Instagram. A publicação é acompanhada da canção “Quem quer pão”, da Xuxa. No stories seguinte, Maíra publicou esultados de alunas que participaram de seu programa de emagrecimento.