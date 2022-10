Victoria Beckham revela por que removeu tatuagem em homenagem a David Beckham

Ex-Spice Girl esclareceu se está vivendo uma crise no casamento após apagar iniciais do marido

Reprodução/Instagram/victoriabeckham Victoria Beckham não gostava mais da tatuagem com iniciais de David Beckham



A estilista Victoria Beckham explicou por que decidiu remover a tatuagem que possuía no pulso com as iniciais do marido, o ex-jogador David Beckham. Assim que começou o processo de remoção e apareceu em público com a tatuagem desbotada, começaram as especulações de que a ex-Spice Girl estaria vivendo uma crise no seu casamento de 20 anos. Durante participação no “Today with Hoda & Jenna”, a estilista disse que está removendo várias tatuagens e não apenas a do pulso, pois não gosta mais delas. “Elas simplesmente não são mais tão bonitas. Acho que a mídia começou a especular que eu estava deixando meu marido. Não, eu estava um pouco cansada da tatuagem. Simples assim”, comentou Victoria, que é mãe de Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Ela elogiou as tatuagens que o marido e que os filhos mais velhos possuem e ressaltou que fez as dela há muitos anos, então com o passar do tempo elas ficaram com um aspecto que começou a incomodá-la.