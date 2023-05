Otávio Mesquita revela desabafo de Silvio Santos sobre retorno ao SBT: ‘Ele me conta’

Ao Morning Show, apresentador elogiou família Abravanel e apresentadoras da emissora: ‘Estão administrando tudo no SBT’

Reprodução/Jovem Pan News Otávio Mesquita foi o convidado do programa Morning Show nesta quarta-feira, 10



Nesta quarta-feira, 10, o programa Morning Show recebeu o apresentador Otávio Mesquita. Em entrevista, ele falou sobre o SBT, sua relação com o Silvio Santos e afirmou que o apresentador lhe fez confissões sobre sua volta para a televisão. “Às vezes ele me conta, não sei se é verdade. Ele quer ir [para o SBT], mas desiste. O Silvio sempre foi uma pessoa extremamente humilde. Acho que ele está muito feliz porque as filhas estão administrando tudo, estão trabalhando. Estourou, todas tem uma educação, uma das qualidades que o Silvio tem é a simplicidade. Se você colocar a simplicidade para seus filhos, independente do que você tem, serão de extremo caráter, extrema emoção, sensíveis, românticas, atenciosas e amigas. Seja o que o Silvio fez”, disse. “Nunca tomei bronca do SBT por algum erro que fiz. Uma coisa pequena ou outra, que às vezes coloco imagem do Silvio e não pode pôr, às vezes esqueço, a produção esquece. A maior malandragem é a honestidade. Tudo que faço até hoje faço de maneira tranquila”, acrescentou.

Mesquita também opinou sobre as novas gerações e relembrou sobre sua infância. “É impressionante, fico preocupado porque tenho um filho de 13 anos que não sai da internet. Na minha época jogava bafo, bolinha de gude, tinha uma relação social mais divertida, mais gostosa. Jogava taco, umas coisas que vocês também não sabem. Tinha um monte de coisa, mas hoje lamentavelmente essa parte tecnológica deixou os nossos filhos um pouco mais geladinhos”, disse. Para o futuro, ele diz que pretende continuar no SBT e garantiu estar contente com o seu desempenho na carreira. “Eu estou muito bem ali, está dando uma audiência muito legal. Estou feliz. Tem novidades que vou pôr. Nasci e cresci querendo ser amigo do Silvio Santos”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Otávio Mesquita: