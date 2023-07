Maíra Cardi se revolta após foto de Primo Rico com a filha gerar polêmica: ‘Ele é meu marido’

Influenciadora rebateu uma seguidora que falou sobre um post no qual Thiago Nigro aparece com Sophia

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi disse que Thiago Nigro trata Sophia como se fosse uma filha



A influenciadora Maíra Cardi não gostou nada de um comentário feito por uma seguidora ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram neste sábado, 22. A mulher em questão perguntou à ex-BBB se ela acha certo postar fotos do atual marido, o influenciador de finanças Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, no Instagram que criou para a filha, Sophia. A menina de 4 anos é fruto do casamento anterior da influenciadora com o ator Arthur Aguiar. Sem papas na língua, Maíra rebateu a seguidora e não poupou elogios a Thiago: “Vou te fazer pensar um pouco! Ele é meu marido, viverá a vida inteira comigo e com meus filhos, que ele já trata como se fosse dele! Ele passa mais tempo com a Sophia do que passa com os pais dele, ela espera ele chegar do trabalho todos os dias para irem brincar com os cachorros e só depois disso ela dorme”.

A ex-BBB, que diariamente expõe sua rotina nas redes sociais, acrescentou que não posta tudo o que acontece na sua casa e criticou a insinuação da seguidora. “Ele brinca com ela e com os cachorros antes de tomar banho, antes de comer e antes de sentar, após trabalhar o dia inteirinho, acordando 6h da manhã e pegando três horas de estrada todos os dias para chegar até a família porque o escritório é longe! Eu não posto 1% do que eles vivem”, afirmou. “Eu fui criada com madrasta e tenho o mesmo padrasto há 20 anos, sei muito bem o lugar que eles ocupam, você sabe? Com certeza você não tem filhos, porque se fosse mãe você vibraria com a relação entre eles dois, é o sonho de toda mãe encontrar alguém que ame seus filhos de verdade! Ela tem milhões de fotos com o pai, com os avós, com as minhas amigas, com as amigas delas, por que não com meu marido? O amor não tem rótulos.”