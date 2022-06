Maisa chora após encontro com Selena Gomez: ‘Achei que fosse fazer xixi’

Apresentadora não escondeu a emoção de conhecer a cantora americana em um evento nos EUA

Reprodução/Instagram/maisa Maisa encontrou com Selena Gomez em um evento nos Estados Unidos



A atriz e apresentadora Maisa Silva realizou o sonho de conhecer a cantora americana Selena Gomez em um evento promovido pela artista na última quarta-feira, 29, nos Estados Unidos. “Estou muito nervosa, mas basicamente estou em um evento de lançamento de uma nova linha de batons da Selena Gomez. Ela está aqui atrás, já conheci ela, conversou com a gente, foi tudo”, disse a ex-apresentadora do SBT nos stories do Instagram. Emocionada, ela acrescentou: “Não estou conseguindo elaborar muito, não tem muito o que dizer”. Esse encontro pegou os seguidores de Maisa de surpresa e ela explicou por que preferiu manter segredo: “Quis que tudo desse certo e deu certo até o final. Eu usei a filosofia do ‘calada vence’ e calada eu venci. Agora, eu falo, estou desfrutando de um momento maravilhoso da minha vida”.

A artista não escondeu seu lado fã e postou várias fotos e vídeos junto com a cantora americana. “Ela ficou sentadinha batendo papo com a gente, agradecendo a presença, falando sobre o propósito da marca, etc. Nunca vou cansar de elogiar essa mulher. Selena, te amo para sempre”, comentou a atriz. Depois que deixou o evento, ela postou stories chorando e declarou: “Meu nome agora é Mamá, porque a Selena Gomez olhou para mim e falou: “Hi, Mamá”. Só de lembrar, eu fico nervosa. Eu segurei muito a emoção hoje, achei que fosse fazer xixi de nervoso na hora, mas deu tudo certo, só estou compartilhando como eu realmente senti porque somos íntimos, não contem para os gringos, para eles me chamarem para os próximos eventos”.