João Gomes sai em defesa de Maisa após Sonia Abrão a chamar de ‘chata’ e ‘antipática’

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ criticou a suposta escalação da artista para apresentar o ‘Video Show’

Reprodução/RedeTV!/Instagram/joaogomescantor João Gomes chamou Sonia Abrão de 'chata' após ela criticar Maisa



O cantor João Gomes criticou Sonia Abrão após a apresentadora do “A Tarde é Sua” dizer o que pensa sobre o trabalho da atriz e apresentadora Maisa Silva. “Que mulher chata”, disparou o cantor, que é fã declarado da ex-estrela do SBT, nas redes sociais. Sonia opinou sobre Maisa ao comentar os rumores de que a artista está sendo cotada para apresentar o “Video Show”. A atração vespertina da Globo foi tirada do ar em 2019 após 35 anos no ar e, no lugar, foi colocada mais uma reprise de novela. A emissora estaria com planos de retornar com a atração e, além de Maisa, outro nome que estaria no radar da Globo é o de Sabrina Sato. “Nunca consegui ver na Maisa tudo isso que o pessoal vê. Esses fogos de artifício em volta da Maisa, não consigo [ver]. Acho a Maisa chata e antipática. Ela pode ser competente no nicho dela, mas acho que nem o programa que ela fez no SBT, ela se saiu bem”, afirmou Sonia. Antes de encerrar seu contrato com a emissora de Silvio Santos, a apresentadora comandou seu próprio talk show, o “Programa da Maisa”. Na visão da jornalista, a suposta volta do “Video Show” não vai durar se Maisa estiver no comando. “Deixa ela lá na TV paga, fazendo seriado, uma personagem mais assim…”, concluiu Sonia.