Maitê Proença diz que exercita região íntima: ‘Nunca sabe quando o príncipe vai aparecer’

No auge dos seus 63 anos, a atriz Maitê Proença é muito elogiada por aparência nas redes sociais. Durante uma live feita no Instagram com a jornalista Joyce Pascowitch, a artista falou que sempre gostou de se cuidar e que seu grande segredo é manter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, praticar o yoga e fazer as coisas do dia a dia de forma positiva. “O bom humor ajuda você de fato, quimicamente, a ter uma situação [de vida] mais saudável para você não ter espinha, para ter uma pele mais irrigada, para o cabelo não cair”, comentou a atriz. Outro ponto que achou atenção é que Maitê disse que exercita a região íntima.

“Minha vagina é exercitada porque quando eu estou fazendo ginástica, por exemplo, eu inspiro e, quando eu expiro, eu contraio lá em baixo para ficar jovem, porque a gente nunca sabe quando o príncipe encantado vai aparecer”, brincou a atriz. Devido à pandemia da Covid-19, a atriz deu a entender que está difícil conhecer alguém e falou se só aceita um pretendente se ele vier de drone, com máscara e com um exame comprovando que está bem. Recentemente, Maitê postou nas redes sociais que está à procura de “um companheiro que saiba velejar” e depois fez uma publicação que estava “assustada com a pequena oferta de candidatos”.