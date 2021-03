‘BBB 21’: Saiba quantos seguidores Sarah perdeu após falar de Bolsonaro e criticar Juliette

Popularidade da sister caiu após ela dizer que gosta do atual presidente e se afastar da paraibana

Reprodução/Globo/11.03.2021 Sarah perdeu cerca de 1 milhão de seguidores após atitudes que desagradaram ao público



Em menos de uma semana, a popularidade de Sarah no “BBB 21” caiu, e muito, por causa de um comentário feito sobre o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. Além disso, a sister passou a criticar Juliette, que segue sendo uma das participantes favoritas da edição, e isso também incomodou o público. Na semana passada, Sarah contava com 8,9 milhões de seguidores no Instagram – ultrapassando participantes do camarote como Carla Diaz (6,7 milhões), Camilla de Lucas (6,1 milhões) Fiuk (2,8 milhões) e Projota (3,6 milhões). Em questão de seis dias, a parceira de Gilberto no jogo perdeu cerca de 1 milhão de seguidores e, atualmente, seu Instagram está com 7,9 milhões.

Sarah passou a ser “cancelada” nas redes sociais após comentar na casa que gostava de Bolsonaro. Durante um papo em que os Brothers falavam sobre o que poderia ter acontecido aqui fora no tempo em que eles estão confinados, a sister disse que era provável que tivesse acontecido o impeachment de algum presidente e declarou: “Não do nosso, eu gosto dele”. O vídeo desse momento bombou nas redes sociais e até famosos fizeram posts dizendo que estavam decepcionados com a participante do “BBB 21”.

O que também contribuiu para Sarah deixar de ser uma das favoritas do programa foi o rompimento do G3 – parceria entre ela, Gil e Juliette. Nos últimos dias, a sister e o doutorando em economia se afastaram da paraibana por ela não concordar com todas as estratégias de jogo deles e pararam de falar do assunto perto dela. Sarah também passou a falar mal de Juliette para outros participantes na casa e se aproximou de Rodolffo, líder da semana, e Caio. Tanto ela quanto Gil acreditam que Juliette se aproxima das pessoas no jogo por conveniência, mas aqui fora o público não tem essa visão.