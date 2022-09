Maju Coutinho gera confusão em restaurante após reclamar da comida

Apresentadora disse que não foi bem atendida no local e tomou uma atitude que acabou deixando seu marido em uma situação delicada

Reprodução/GNT Maju Coutinho relatou que foi mal atendida em um restaurante na Espanha



A apresentadora Maju Coutinho contou que envolveu o marido, Agostinho, em uma confusão durante uma viagem que o casal fez à Espanha. A artista ficou insatisfeita com a comida e com o atendimento de um restaurante que frequentou no país e tomou uma atitude que acabou colocando seu parceiro em uma situação delicada. “Fui a Sevilha com meu marido, Agostinho, e ele vendeu para mim, porque ele já tinha ido para a Espanha, que tinha comido a melhor tortilha do mundo e que eu tinha que conhecer, tinha que experimentar. Já estava aguada para comer essa bendita tortilha”, disse a apresentadora do “Fantástico” no programa “Que História é Essa, Porchat?”. De forma aleatória, o casal escolheu um restaurante, que Maju achou parecido com uma padaria, para comer a tortilha. “O garçom atendeu a gente muito mal. Super bruto. Você pedia e ele jogava o cardápio, devolvia e ele puxava, pedia água com gelo e vinha sem gelo.” A situação foi incomodando a jornalista, que estava de férias e na expectativa para comer a tortilha. Quando o prato finalmente chegou, ela se decepcionou e disse que parecia uma “omelete grossa”.

“Não era lá essas coisas, não era boa [a tortilha] e aquele atendimento péssimo. Eu já estava meio nervosa com aquilo tudo. Quando meu marido foi pagar a conta, eu peguei o guardanapo e escrevi: ‘La peor tortilla del mundo’ [A pior tortilha do mundo, em português]’. Eu me revoltei. Deixei em cima da mesa e vazamos. Meu marido não viu eu fazendo isso.” O problema é que no meio do caminho, Agostinho percebeu que tinha esquecido seu chapéu no restaurante. “Eu gelei, mas fiquei na minha, falei: ‘Tá bom, vai lá buscar’.” De volta ao restaurante, o marido de Maju perguntou sobre seu chapéu e o garçom devolveu, mas também o confrontou. “O que é isso aqui? A pior tortilha do mundo?”, questionou o funcionário do estabelecimento. “O garçom mostrou o guardanapo, ele [Agostinho] não fazia a menor ideia [do que estava acontecendo]. Quando ele voltou, falou: ‘Maju, caçamba, você reclamou da tortilha’. O garçom tirou satisfação e ele não soube responder”, concluiu a jornalista.