Quem é Jão? Conheça novo sucesso juvenil que esgotou show no Allianz Parque

Artista usou as redes sociais para comemorar o sucesso de vendas da ‘Superturnê’: ‘Nunca tive medo de falar que esgotar um show em estádio era o meu sonho’

Reprodução/Instagram/@jao Cantor tem álbum recordista de reproduções em plataforma de streaming



O cantor Jão esgotou um show no estádio do Allianz Parque, agendado para janeiro do próximo ano. Dono de uma trajetória curta, mas com grandes investimentos visuais, o paulista é um dos principais sucessos da atual música brasileira e é ovacionado pelos jovens do país. No último ano, ele se apresentou no festival Lollapalooza Brasil e ficou reconhecido nacionalmente pelo sucesso “Idiota”. As performances de João Romania ficaram conhecidas pelo alto investimento em estruturas no palco, como um polvo gigante e um navio pirata. Logo após a explosão do sucesso, ele participou de uma música com Anitta e foi confirmado em festival com Bruno Mars. Na última semana, ele lançou o seu terceiro álbum de estúdio, “SUPER”, que quebrou o recorde de maior lançamento do Spotify Brasil. Além de São Paulo, ele se apresentará em outros estádios e arenas do país a partir de janeiro do próximo ano. Apesar de ter esgotado cerca de 50 mil ingressos na capital paulista em menos de 6 horas, as outras datas para a “Superturnê” em cidades como Brasília, Florianópolis e Salvador ainda estão disponíveis. Jão usou as redes sociais para comemorar o desempenho das vendas do evento: “Nunca tive medo de falar que esgotar um show em estádio era o meu sonho. Sempre estive convicto de que se realizaria”, escreveu.