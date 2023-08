Mariana Rios conta que foi a casamento contra vontade da noiva e é detonada na web: ‘Desrespeitosa’

Atriz afirmou que fez uma ligação no dia do casamento para dizer que iria à comemoração e foi repreendida

Reprodução/Pânico Mariana Rios disse que o casal era de sua cidade natal e tinham amigos em comum



A atriz Mariana Rios fez uma revelação que gerou polêmica nas redes sociais. Durante uma entrevista ao programa “PodDelas”, ela relembrou de ocasião em que compareceu a um casamento contra a vontade da noiva. Segundo ela, a mulher havia pedido anteriormente para que ela não aparecesse na cerimônia, mas Rios ignorou o pedido. “Ela pediu para eu não ir, mas eu fui. Não conhecia os noivos”, revelou. Segundo a artista, um casal de sua cidade natal iria se casar em São Paulo. Nesta mesma data, ela estava na cidade a trabalho enquanto amigos de Araxá, em Minas Gerais, vieram coincidentemente para o evento. Ela decidiu ir ao casório e chegou a ligar para a noiva na mesma data avisando que compareceria, mas a mulher não gostou da atitude. “Hoje é o meu dia, a gente não é muito amiga. Você me desculpa, mas querendo ou não, você é uma pessoa conhecida e hoje é o meu dia. Não quero a atenção dividida”, teria dito a noiva à Mariana Rios. A atitude foi reprovada por perfis nas redes sociais, que consideraram a mineira desrespeitosa. “Ela foi totalmente desrespeitosa do início ao fim da história. O que para ela era só uma passatempo, para os donos da cerimônia se tratava de algo importante. É um momento mega íntimo e os noivos”, argumentou usuária do X (antigo Twitter).