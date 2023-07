Manoel Soares desmente demissão da TV Globo por comportamento inadequado: ‘Indignado com essa covardia’

Apresentador encerrou contrato com a emissora na sexta-feira, onde apresentava o ‘Encontro’ ao lado de Patrícia Poeta e o ‘Papo de Segunda’, no GNT

Reprodução/Globo Manoel Soares e Patrícia Poeta tiveram cenas embaraçosas no programa 'Encontro'



Neste sábado, 1º, o jornalista e apresentador Manoel Soares divulgou um comunicado desmentindo os boatos de que foi demitido da TV Globo por “comportamento inadequado nos bastidores”. Segundo ele, esses são argumentos comuns para desqualificar homens negros. “Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem direitos sagrados do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome. Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na Justiça pelas suas palavras e ações”, escreveu Manoel. “Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros, já vi isso muitas vezes. E meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças.”, completou.

O jornalista se mostrou bem chateado com os rumores e afirmou que a saída foi em comum acordo. “Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta. Mentiras como essas podem poluir a imagem, mas não se sustentam. Sigo com carinho e orgulho da trajetória que me trouxe até aqui e logo nos encontramos nos próximos projetos. O propósito de levar alegria e contar a história deste povo brasileiro segue firme e forte”, completou Soares. Manoel virou alvo de notícias após desentendimento ao vivo com a parceira de ‘Encontro’, Patrícia Poeta. Além do ‘Encontro’, Manoel também fazia parte do programa ‘Papo de Segunda’, do GNT.