‘Indiana Jones’ se despede dos fãs em filme com retornos e inovações: confira curiosidades e saiba onde ver os anteriores

Reprodução/Instagram @indianajones Filme marca o retorno da saga do arqueólogo vivido por Harrison Ford depois de 15 anos de pausa



Depois de anos de espera, o novo capítulo da franquia Indiana Jones chegou aos cinemas na quinta-feira, 29. Com o nome “Indiana Jones e a Relíquia do Destino“, o filme marca o retorno da saga do arqueólogo vivido por Harrison Ford depois de 15 anos de pausa, já que o último longa, o criticado “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”, foi lançado em 2008. A história se passará na década de 1960, anos depois dos longas originais e mostrará um Indiana Jones próximo da aposentadoria e tentando se encaixar em meio à revolução tecnológica e ao mundo da Guerra Fria. No entanto, ele deverá pegar seu chicote uma última vez para recuperar um artefato e mudar o curso da história. O filme será marcante por uma série de itens, despedidas e curiosidades. Confira algumas abaixo:

Adeus de Harrison Ford

O longa será a última aparição de Harrison Ford na pele do arqueólogo mais famoso do cinema. Em entrevista a jornalistas, Ford classificou o filme como um “adeus esplêndido” da franquia. “Sempre quis terminar a história vendo-o no final de sua carreira, no final de sua vida. Eu ansiava por isso. […] Sinto que fizemos um filme realmente satisfatório para o público”, disse Harrison Ford. Recentemente, em 2019, o ator também se despediu de outro papel de destaque de sua carreira, quando interpretou Han Solo em “Star Wars: A Ascensão Skywalker“.

Inteligência artificial

Em meio a debates sobre seu avanço, a inteligência artificial segue sendo utilizada em longas blockbusters. No filme, a inteligência artificial foi utilizada para rejuvenescer os personagens de Harrison Ford (80) e Mads Mikkelsen (57), em cenas ambientadas no passado. Anteriormente, ferramentas semelhantes já haviam sido utilizadas em filmes como “O Irlandês” e “Capitã Marvel”, para rejuvenescer atores veteranos como Robert De Niro, Joe Pesci e Samuel L. Jackson.

Elenco recheado de estrelas

Para a despedida da franquia, os produtores não pouparam esforços e trouxeram um time de peso. Dentre as estrelas que estão no filme estão o ator Antonio Banderas, recém indicado ao Oscar por “Dor e Glória”, e a estrela de “Fleabag”, Phoebe Waller-Bridge. Além deles, o dinamarquês Mads Mikkelsen (“Doutor Estranho” e “Druk – Mais uma Rodada”) também fará sua estreia na franquia, interpretando o vilão da trama, Dr. Voller.

Vilão e fã

Sendo um dos atores mais consagrados de sua geração, Mikkelsen coleciona participações em grandes franquias, tendo participado do Universo Cinematográfico da Marvel e de Star Wars. No entanto, ele demonstrou empolgação em ser parte do novo filme do arqueólogo. “Tenho muitos amigos que são diretores de cinema por causa de Indiana Jones. Como uma criança eu só queria ser ele ou estar lá com ele. É uma grande honra ser, 42 anos depois, parte deste mundo”, afirmou o ator dinamarquês de 57 anos.

Novidades e retornos

Esse será o primeiro filme da franquia que não terá o aclamado cineasta Steven Spielberg na direção. O longa fica sob o comando de James Mangold, que dirigiu sucessos recentes como “Logan” (2017) e “Ford vs. Ferrari” (2019). Spielberg aparece apenas como produtor do filme, ao lado de George Lucas. A estrela do cinema John Williams, responsável pelas composições das obras originais da franquia, retorna ao longa.

Fim da franquia

Após o anúncio e durante a pré-produção do filme, houve especulações de que a franquia poderia seguir os rumos de sagas como Star Wars e apresentar novos protagonistas e que o filme seria uma passagem de bastão para a nova geração. A atriz Phoebe Waller-Bridge, que será uma das personagens principais do novo longa, já negou planos para uma sequência envolvendo sua personagem. “É a primeira vez que eu estou ouvindo isso!”, disse em entrevista à Variety ao ser questionada sobre o tema.

Onde assistir?

Além de “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, a franquia tem outros quatro filmes. São eles: “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida”, “Indiana Jones e o Templo da Perdição”, “Indiana Jones e a Última Cruzada” e “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”. Todos os filmes foram disponibilizados no Disney+ em junho e podem ser assistidos no serviço de streaming.