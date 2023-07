Taylor Swift é multada em R$ 14 mil por descarte de lixo incorreto

Desde a compra de sua mansão, em 2017, a cantora já foi intimada 32 vezes pelo Departamento Sanitário de Nova York, Estados Unidos

SUZANNE CORDEIRO/AFP A cantora e compositora americana Taylor Swift se apresenta no palco na primeira noite de sua "Eras Tour" no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em 31 de março de 2023.



A cantora Taylor Swift recebeu uma multa do Departamento Sanitário de Nova York, Estados Unidos, por descarte de lixo incorreto. A informação foi publicada pelo The NY Post neste sábado, 1º. Desde que comprou uma mansão de três andares por R$ 86 milhões, Swift já foi intimada 32 vezes e o valor chega a R$ 14,5 mil. A artista, que está em turnê mundial, com previsão de realizar seis shows no Brasil em novembro deste ano, está sendo multada por não manter limpas as calçadas em frente da sua residência, de acordo com registros da cidade. Segundo os registros da cidade, desde a compra da casa por Swift, o local acumula o maior número de multas de saneamento de qualquer prédio do quarteirão. De janeiro de 2018 a janeiro de 2023, as intimações de saneamento incluem não limpar a área em frente ao seu prédio, ter calçada suja e descartar o lixo de maneira inadequada, com destaque para “pilhas de jornais, garrafas, papelão, guardanapos, maço de cigarros e ‘conteúdo espalhado do cinzeiro'”. O condomínio onde a mansão de Taylor Swift está localizada é responsável por manter a limpeza da frente do prédio, sendo a cantora a única responsável por manter limpo o espaço em frente à sua casa.